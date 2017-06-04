劉強東超狂 帶奶茶妹回母校豪捐13億

劉強東回母校，豪捐3億人民幣。(圖／翻攝自微博)

「奶茶妹」章澤天嫁給「京東商城」執行長劉強東後，晉升千億少奶奶，近日和老公回到他的母校中國人民大學，並豪捐3億人民幣(約台幣13億），網友都直呼有錢就是任性。

劉強東設立中國人民大學京東基金，主要用於支持通州校區建設、社會學學科發展以及人民大學在法學、新聞、互聯網、人工智能、金融、經濟等領域的相關學科建設、理論與技術研究，此次捐贈金額也創下了人民大學建校以來的最高獲贈紀錄。

而奶茶妹也陪同老公出席簽約儀式，她在劉強東說話時，不停看向他，眼裡滿滿是愛，當場曬恩愛，幸福模樣令人稱羨。

(中時電子報)