劉強東超狂 帶奶茶妹回母校豪捐13億
「奶茶妹」章澤天嫁給「京東商城」執行長劉強東後，晉升千億少奶奶，近日和老公回到他的母校中國人民大學，並豪捐3億人民幣(約台幣13億），網友都直呼有錢就是任性。
劉強東設立中國人民大學京東基金，主要用於支持通州校區建設、社會學學科發展以及人民大學在法學、新聞、互聯網、人工智能、金融、經濟等領域的相關學科建設、理論與技術研究，此次捐贈金額也創下了人民大學建校以來的最高獲贈紀錄。
而奶茶妹也陪同老公出席簽約儀式，她在劉強東說話時，不停看向他，眼裡滿滿是愛，當場曬恩愛，幸福模樣令人稱羨。
(中時電子報)
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