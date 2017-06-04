談治水 柯P：這國家很奇怪 喜歡花錢做效果差的

前內政部長李鴻源接受中國時報訪問時提到，這次淹水肇因於短時間強降雨，都市、區域排水也不良，如果要治水有方，不可以再迷信砸錢的「工程手段」，而是要與都市設計、城市設計結合，也就是「海綿城市」。臺北市長柯文哲今也表示，李鴻源講的是對的，但「這國家很奇怪，對的事情大家大家不太喜歡做」，但被問及蔡英文政府要花錢推前瞻計畫，柯僅笑而不答。

針對李鴻源提出的意見，柯文哲認為，李是治水專家，講的東西當然有學術基礎，例如當年圓山子分洪道，原本設計其實是基隆河加高，要花大概3000多億，後來阿扁時代做，不到100億，汐止就不淹水了。

柯文哲表示，防洪本來就分3個層次，上游先做水土保持，中游做分洪道、滯洪池，或是例如北市現在在推的，人行道等路面都做透水鋪面，讓水先滲透到下面，晴天再蒸發，最後才是架高提防、設置抽水機。

柯文哲說，以前上游、中游的水土保持等工作不做，卻架高提防、買抽水機，當然花很多錢效果又不好。所以他認為，李鴻源講的本來就是對的，只是這國家很奇怪，對的事情大家不太喜歡做，故意做一些比較沒效的、要花錢的，沒辦法。但當媒體追問，蔡英文政府砸錢做前瞻計畫，其中也包括「水環境建設」，柯文哲笑回提問記者「吼，原來這題目後面有埋伏！」

另外，昨天柯文哲在議會自評此次災害應變與處理有80分，但議員卻質疑他在公開場合說「下雨太好了」，沒有同理心。柯文哲今表示，「下雨太好了」是媒體斷章取義，他是講說趁下雨機會檢視世大運場館，把漏水、積水的地方趕快修理，遇到困難先正面思考，但如果要特別截那段發言，沒辦法、隨便他。

至於自評80芬，柯文哲也說，這次一開始都在關注文山區，因為防洪計畫剛做好，這次就過關了，有做有差；內湖區有幾個地方市府也知道了，勘災後回來都要求局處做檢討報告，看哪裡要修，出事就改進一遍，會越來越好。

(中時)