台29線楠梓仙溪橋 解除封橋開放通行

楠梓仙溪橋解除封橋，並開放通行。(郭韋綺翻攝)

台20線寶來一橋(78K+584)、台29線民生橋(3k+647)、台29線楠梓仙溪橋（33k+071)因受西南氣流影響挾帶豪雨造成溪水暴漲，累積雨量及橋梁水位將接近封橋標準，考量夜間視線不佳，為維謢用路人行車安全，昨(3)日晚上8點起預警性封閉，公路總局原預計4日中午12點開放通車，檢視橋梁水位已趨緩下降，狀況正常，於上午6時提前解除封橋，並開放通行。

(中時)