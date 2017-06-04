川普回應倫敦橋攻擊事件 重申旅遊禁令重要性

中時電子報
川普回應倫敦橋攻擊事件 重申旅遊禁令重要性
救護人員在倫敦橋上照顧傷者。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)在推特上回應今早在英國首都的倫敦橋發生的恐攻，表示美國願意全力協助英國，然後再度重申他提倡、但多次被擋下的旅遊禁令有其必要性。

川普在推特上說，不管美國能做甚麼來幫助倫敦和英國，我們都會幫忙，美國和英國同在，上帝祝福你！，然後他又再度重申：「我們需要聰明、警覺和堅強一點，我們需要法院還給我們的權力，我們需要旅遊禁令來增加額外一層的保護！」

他在上任後簽署了行政命令，意圖阻止7個主要信仰穆斯林教的國家的人民進入美國本土，這個命令遭到法官擋下，雖然他的團隊將之修改成6個穆斯林教國家後想要重新闖關，但還是被擋下，川普向最高法院緊急申請、要求恢復禁令，但是在下級法院就被否決。

旅遊禁令是川普競選的主要政見之一，他認為美國需要這禁令以抵禦恐怖份子攻擊，但許多人批評他的論點有誤、而且認為這禁令有歧視性。

今晨一台廂型車突然在倫敦橋上加速、衝撞人群，該橋南端附近的波羅市場(Borough Market)也傳出有一名男子持著大刀闖入，並且刺傷兩人。警方目前未表明這兩起事件是否相關，但認為兩者皆是恐怖攻擊事件。

白宮秘書史賓塞(Sean Spicer)說，稍早川普已經從其國安團隊獲得這起事件的簡報，美國國安官員將持續提供川普最新發展的資訊。美國國務院也在密切觀察倫敦的情況，呼籲在英的美國人要聽從當地官方的建議，保持警覺。

(中時電子報)

文章來源：Trump offers help on London attacks, touts need for travel ban

文章來源：London Bridge terror incident: Live updates

關鍵字：川普倫敦橋美國英國恐怖攻擊旅遊禁令
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。