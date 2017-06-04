川普回應倫敦橋攻擊事件 重申旅遊禁令重要性

救護人員在倫敦橋上照顧傷者。(美聯社)

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017

美國總統川普(Donald Trump)在推特上回應今早在英國首都的倫敦橋發生的恐攻，表示美國願意全力協助英國，然後再度重申他提倡、但多次被擋下的旅遊禁令有其必要性。

川普在推特上說，不管美國能做甚麼來幫助倫敦和英國，我們都會幫忙，美國和英國同在，上帝祝福你！，然後他又再度重申：「我們需要聰明、警覺和堅強一點，我們需要法院還給我們的權力，我們需要旅遊禁令來增加額外一層的保護！」

他在上任後簽署了行政命令，意圖阻止7個主要信仰穆斯林教的國家的人民進入美國本土，這個命令遭到法官擋下，雖然他的團隊將之修改成6個穆斯林教國家後想要重新闖關，但還是被擋下，川普向最高法院緊急申請、要求恢復禁令，但是在下級法院就被否決。

旅遊禁令是川普競選的主要政見之一，他認為美國需要這禁令以抵禦恐怖份子攻擊，但許多人批評他的論點有誤、而且認為這禁令有歧視性。

今晨一台廂型車突然在倫敦橋上加速、衝撞人群，該橋南端附近的波羅市場(Borough Market)也傳出有一名男子持著大刀闖入，並且刺傷兩人。警方目前未表明這兩起事件是否相關，但認為兩者皆是恐怖攻擊事件。

白宮秘書史賓塞(Sean Spicer)說，稍早川普已經從其國安團隊獲得這起事件的簡報，美國國安官員將持續提供川普最新發展的資訊。美國國務院也在密切觀察倫敦的情況，呼籲在英的美國人要聽從當地官方的建議，保持警覺。

(中時電子報)