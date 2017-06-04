中資大舉收購 日媒：北海道恐淪為中國北海省
日本北海道四季優美，是知名的觀光熱點。但中資近年大舉收購北海道的森林，日本媒體報導，2016年外資企業購買202公頃(約7.8個大安森林公園)的日本森林，是2015年的3倍，且多在北海道，高達8成買方是中資，日媒憂北海道恐成中國「北海省」。
根據日本新聞網站「NEWS post seven」報導，日本農林水產省4月公布的調查資料顯示，去年外資企業購買的日本森林面積達202公頃，是前年的3倍，多在北海道，8成買方是中資，令日本政界受到巨大衝擊。
對此，日本眾議院維新會議員丸山穗高稱，不少收購日本土地的中資企業，乍看之下看不出來與中資有關，因經營者欄位多寫著日本人名字，但實際上是「空殼公司」。呼籲日本政府需要儘快制定相關法律，保護國土遭到外資收購。
另外，北海道前議員小野寺秀稱，若不遏制中資收購北海道農地和水源地，該區的食品安全保障體系將崩潰。如果出現世界性糧食危機，被收購的土地所種出來之農作物或直接出口中國，「若再無相關措施，北海道恐成中國的『北海省』」。
日本《產經新聞》近期也報導，越來越多中國人到日本旅遊、移民，他們正在當地大手筆買地、買房。其中北海道更是熱點，恐怕10年後這裡將成為「中國城」。但也有日本房地產公司職員表示反正土地空著沒人用，不如賣給中國人，讓他們去開發。」
(中時電子報)
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