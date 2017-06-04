NBA》三分線出手騙犯規 聯盟要管了

火箭隊哈登(右)買犯的本領高超。(美聯社資料照)

火箭隊「大鬍子」哈登最著名的招式並不是他凌厲的切入，而是他黏在對手身上的三分球。隨著三分球攻勢大行其道，聯盟的後衛也正流行著以外線投籃買犯的手段，只要騙到一次就能罰3球，若幸運投進還能成為「4分打」。

以往的三分球都是在有空檔時才出手，時下最興盛的反倒是被守的愈緊，出手的頻率愈高，哈登正是其中的佼佼者。過去的三分球王「雷槍」艾倫，每176.9次三分球出手才獲得1次犯規。喜歡碰撞投籃的布萊恩則是每43次三分球出手獲得1次犯規，而哈登只要每15.8次三分球出手就能獲得1次罰球機會。

顯然哈登沒有像艾倫那麼準，對手也沒有必要對他犯規，這多半是他「主動出擊」買來的犯規。最常見的就是在擋切戰術中途，接受隊友單擋掩護的哈登並不切入，而是靠在對手或協防球員的身上直接投三分，賺取罰球機會。

ESPN報導，過去20年來聯盟的三分球出手數增加112%，三分出手的犯規數卻暴增591%。熱火控衛卓拉吉奇有樣學樣，成了另一個小哈登，甚至聯盟第1的三分球王勇士隊柯瑞也玩起了這招。當他們感覺被對手碰到，就隨手把球扔向籃框，造成出手連續動作的假象，即使那球歪得離譜，仍有機會賺得3罰。

聯盟高層已經正視這個問題，預備在下月與競賽委員會討論，但他們也坦承這個規則修改不易，可能會衝擊到現在的比賽模式，決定採取較審慎的態度。

(中時電子報)