NBA》勇士若16-0封王 浪花弟送全隊烤麵包機
能把「魔咒」變成「幸運」，勇士「浪花弟」克雷湯普生確實擁有高EQ！湯普生4日在練球受訪時放話，「假如我們能在季後賽完成16勝0敗的完美戰績封王，我會送全隊每人1台烤麵包機，但這將是難以置信的困難！」
自從克雷湯普生今年3月接受球迷要求在烤麵包機上簽名的無厘頭要求，他除了遭到隊友無情嘲笑，更帶給勇士相當好的運氣，因為從那天開始，勇士竟然拿到28勝1敗，更在今年季後賽勇奪13勝0敗，到現在還沒輸過。
儘管克雷湯普生自己在季後賽進攻表現不算出色，甚至總冠軍賽首役手感冰冷，他卻用防守充分彌補，也不只一次強調，他並不在乎個人數據，只要球隊贏球或能夠奪冠就好，展現相當正面且值得球迷效法的打球心態。
其實不只克雷湯普生瞎起鬨，繼續拿烤麵包機來開自己玩笑，他的退役球星老爸麥可湯普生也曾要求勇士高層，如果勇士能拿2017年總冠軍，應該贈送每個季票擁有者1台烤麵包機當作紀念才對，簡直把烤麵包機當成幸運物了。
(中時電子報)
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