3連攻 警方關閉倫敦橋地鐵

警消人員趕往倫敦橋救助傷患。(圖/美聯社)

警察正在驅離倫敦橋附近人群。(圖/美聯社)

倫敦周六(3日)晚間連續發生3起疑似恐怖攻擊事件，第1起事件發生在倫敦橋，隨後又在波魯市場(Borough Market)發生攻擊，時隔不到1小時，警方又趕往沃克斯豪爾區(Vauxhall area)調查第3起攻擊事件，並要求倫敦交通局關閉倫敦橋等3個地鐵站。

根據英國《獨立報》(The Independent)報導，倫敦警方正趕往沃克斯豪爾區，調查第3起攻擊，警方稱這起事件很可能跟前2起發生在倫敦中部的攻擊事件有關。

倫敦交通局證實，周六晚間發生一連串恐怖事件以後，倫敦地鐵經過事發現場的倫敦橋站，過站不停。

倫敦交通局表示，攻擊事件爆發後，警方已經要求關閉倫敦橋地鐵站和其他2個地鐵站。

倫敦周六(3日)晚間3起連續攻擊事件，發生在釀成4死的西敏橋國會大廈附近恐攻事件後，不到3個月時間。上月22日，發生造成22死多人受傷的曼徹斯特體育館恐怖攻擊，是在美國知名歌手亞莉安娜演唱會散場之際，事發至今不到2個星期。

(中時電子報)