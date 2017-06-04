搭檔一線女星大火 台星攻陸都成「國民老公」

這些台灣男星攻陸，都因一部戲大紅。(圖／翻攝自微博)

言承旭近年來作品不多，但和林志玲情纏14年，名字仍不時登上新聞版面，不過近日傳出他將和大陸一線女星趙麗穎合作新戲《你和我的傾城時光》，遭到女方粉絲群起抵制，認為他已經過氣，不過綜觀小鮮肉的時代，演藝圈也殺出不少成熟演技派男星，由其是台灣男星，搭檔不少大陸一線女星，賺到收視也得到高人氣，成為新一代男神，事業再創高峰。

趙又廷和楊冪合作的《三生三世十里桃花》，一舉成「新男神」。(圖／翻攝自微博)

趙又廷

趙又廷出道說憑著電視劇《痞子英雄》，獲得金鐘獎視帝，後把重心放在電影，拍攝《搜索》、《致我們終將逝去的青春》等電影，成功打進大陸市場，還和老婆高圓圓因戲結緣，成為神仙眷侶，今年靠著和楊冪合作的《三生三世十里桃花》，一舉將他推上「新男神」的地位，「整容般演技」征服廣大觀眾，每部戲價碼更從上億台幣漲到4.4億。

高以翔去年主演《遇見王瀝川》後爆紅，被封為「國民老公」。(圖／翻攝自微博)

高以翔

男模出身的高以翔，因帥氣高大外型，出道後就受到高度關注，與丁春誠、陳紹誠、藍鈞天被封為「時尚F4」，後轉戰戲劇圈，但都沒有ㄧ部代表作，近來轉戰大陸市場，去年主演《遇見王瀝川》後爆紅，被封為「國民老公」，走到哪都被叫「王瀝川」，和女主角焦俊艷在劇中放閃，圈了無數的粉絲，也讓他嘗到走紅的滋味。

周渝民和新生代當紅女星迪麗熱巴合作《烈火如歌》，受到高度關注。(圖／翻攝自微博)

周渝民

周渝民（仔仔）出道就以演出《流星花園》中的「花澤類」一夕成名，和其他3名主角組成偶像團體F4，所到之處盛況空前，不過他ㄧ直挑戰不同類型角色，之後演技不斷精進，轉型接拍夯劇《痞子英雄》，更憑《回家》奪下金鐘視帝，去年前往大陸發展，和新生代當紅女星迪麗熱巴合作《烈火如歌》，雖還未播出，但已受到高度關注。

霍建華2015年和趙麗穎合作《花千骨》，將他演藝事業推向高峰。(圖／翻攝自微博)

霍建華

霍建華以花美男形象走紅台灣演藝圈，為求長遠發展，2004年將事業重心轉往大陸，褪去光環從零開始，開始嘗試各種不同類型的角色，靠《仙劍3》、《傾世皇妃》等劇，演技受到肯定，2015年和趙麗穎合作《花千骨》，將他演藝事業推向高峰，細膩的演繹被網友稱讚為「國民上仙」，接下來新戲《如懿傳》將上映，備受外界期待。

彭于晏和周迅主演的電影《明月幾時有》將上映。(圖／翻攝自微博)

彭于晏

彭于晏靠著帥氣外型走紅，但因和前東家的合約糾紛，讓他一度沒戲拍，失業一年多沒收入，後靠著《翻滾吧！阿信》翻身，接連幾部電影，都勇於挑戰不一樣的角色，勤練新的專業運動，近年來在香港、大陸擔綱主演的電影，票房部部破億元人民幣，也是目前幾位在大陸發展的台灣男演員中，表現最受矚目。

(專題報導)