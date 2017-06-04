MLB》道奇9局大逆轉 小將炸滿貫彈轟垮釀酒人

泰勒(右)9上轟逆轉滿貫炮，率道奇後來居上擊敗釀酒人。(美聯社)

道奇投手群昨全場飆26K締隊史新猷，戰到延長賽險勝釀酒人，但4日兩隊再度碰頭，他們卻壓不住釀酒人打線，導致球隊8局結束還以3分落後，不過打線沒放棄，最後關頭展開絕地大反攻，藉外野手泰勒(Chris Taylor)石破天驚的滿貫彈，一舉逆轉戰局，終場10比8贏球，近17戰奪13勝，狀況超火燙。

(中時電子報)