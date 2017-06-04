豪雨續炸 雲林多條路封閉

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豪雨續炸，雲林多條道路封閉，古坑鄉149甲31k+750，虎尾交流道地下道（145乙），北港後溝里浮水橋(產業道路)，土庫鎮145線道及160縣道交叉路口道路，林內鄉台3線238K-239K路段。

另大埤鄉雲175豐岡村路段，雲178與雲173路口(延潭大排旁) ，斗六雲林路二段6巷地下道(中華影城斜對面)，斗南三結橋(雲96線)均已開放通行。而林內鄉台3線238K-239K路段。預計下午3點開通。

(中時)