台大校長楊泮池勉畢業生：成與時俱進的知識人

台大今天舉行畢業典禮，校長楊泮池勉勵學子，需要不斷吸收、了解、掌握「新知」，成為與時俱進的「知識人」。教育目的在「利他助人」、「關懷弱勢」，社會責任更是首要任務，期許以「自我為後，公益為先」為終生志向。

台大今天舉辦105學年度畢業典禮，今年總共有1萬200名畢業生，人數較去年增加近1000人，包含學士4828人、碩士4734人、博士648人。楊泮池說，生命本就應不斷往前邁進，並且要在不斷前進過程中善盡責任，也是台大人共同的信念。

他說，就「知識」的追求而言，21世紀是一個「新知」不斷出現、不斷被創造的時代，要適應這樣的時代，就需要不斷的吸收「新知」、了解「新知」、掌握「新知」——而且這樣的必要性與迫切性遠超過人類前此任何一個時代。

他提醒畢業生要有強烈認知，終生「持續」學習將是自我爾後生命絕不可懈怠的工作，務必以開放的心胸、果敢的意志、堅韌的毅力、徹底的實踐，讓自己成為永遠能「與時俱進」的優秀「知識人」。

此外，人類社會要更好、文明要更提升，僅賴「認知性的知識叢」是絕對不行的，還必須加上「人文」、加上「道德」。楊泮池提醒，在前述持續追求新知、了解新知、掌握新知的貫徹上，更要努力讓自己成為一個通人文、有品德的人，庶幾免於「知識卓越」卻「沒有內涵」。

楊泮池也談及「夢想與熱情」，表示自己理念與夢想是希望盡己之力，努力的創造好的環境讓老師們可以樂於研究與教學、讓學生能有效學習更有國際競爭力而能實現各種夢想、也積極促成事業有成的世代來幫助年輕世代，希望透過教育翻轉使社會階層流動。即使現在看來，目前大環境的態勢對於年輕人發展並不是那麼友善，還是要提醒學子未來遇到挫折時，不妨回想當年在校園中擁有的夢想與熱情，相信良善初衷能重新鼓舞，不受制於眼前障礙而放棄更美好可能。

他也說，許多人把「成功」當成座右銘，追求個人「履歷」的輝煌；但也有很多人追求內心平靜的境界，對是非對錯有堅定信念，期待自己成為更好的人。《紐約時報》知名專欄作家布魯克斯認為一個人真正的價值不在於輝煌的履歷，而在於以你的美德感動別人，願意為了信仰、為了理想、為了人類社會的更好，在有生之年未必能完成的事業盡心盡力。

楊泮池強調，受教育的目的在「利他助人」、「關懷弱勢」；而社會責任（Social responsibility）正是首要任務。我們或許不在同一場馬拉松並肩，但一定朝著共同的目標前進，在各自崗位上完成此一任務。今天再次以此提醒同學，以成為一個「自我為後，公益為先」的知識人為終生志向。

(中時)