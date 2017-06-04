吳德榮：天氣仍不穩定 應注意災後變化

左圖：今(4日)晨5時累積雨量觀測顯示，各地有降雨，中南部較明顯，尤其在山區，以屏東縣泰武鄉為最多，達200毫米。 右圖：最新(3日20時)氣象局細網格(WRF/5公里) 模式，模擬4日20時地面圖顯示，今日西南氣流雖減弱，但滯留鋒(黑虛線)還在台灣附近徘徊，各地天氣仍不穩定。模式模擬的雨區及強度誤差大，僅可定性(非定量)参考。（資料來源：氣象應用推廣基金會《洩天機教室》專欄）

依照氣象局預報資料顯示，今（4日）全台各地仍偶有陣雨，但降雨情況將逐漸趨緩，南部雨勢較多。不過氣象專家吳德榮提醒，天氣仍不穩定，應持續保持警覺，注意災後的後續演變。

吳德榮在《洩天機教室》專欄撰文指出，觀察從6月1日以來的最大累積降雨，落在西南氣流持續受到抬升的高雄山區，其瞬間雨量雖不是最強，但持續降雨時間長，累積總雨量至目前（5時）為止已超過1300毫米。

根據最新氣象局模擬，4日20時地面圖顯示，今日西南氣流雖減弱，但滯留鋒還在台灣附近徘徊，各地天氣仍不穩定，比較小範圍的劇烈天氣（強風、雷擊、瞬間大雨），仍有機率發生；

最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，明（5）日滯留鋒及西南氣流皆更加減弱，劇烈降雨的機率又更降低，但仍有局部性短暫陣雨或雷雨；由於已有多日、連續性大量降雨，民眾仍應保持警覺，注意災害的後續演變，避免到山區活動。

而下週天氣預測，週二至四（6至8日）鋒面北移，台灣位在暖氣團內，多雲時晴、天氣悶熱（西半部高溫常達34度）、午後有局部性雷陣雨的機率。週五至下週一（9至12日）天氣更加穩定，晴朗炎熱，西半部高溫會升至35度左右。

(中時電子報)