吳德榮：天氣仍不穩定 應注意災後變化
依照氣象局預報資料顯示，今（4日）全台各地仍偶有陣雨，但降雨情況將逐漸趨緩，南部雨勢較多。不過氣象專家吳德榮提醒，天氣仍不穩定，應持續保持警覺，注意災後的後續演變。
吳德榮在《洩天機教室》專欄撰文指出，觀察從6月1日以來的最大累積降雨，落在西南氣流持續受到抬升的高雄山區，其瞬間雨量雖不是最強，但持續降雨時間長，累積總雨量至目前（5時）為止已超過1300毫米。
根據最新氣象局模擬，4日20時地面圖顯示，今日西南氣流雖減弱，但滯留鋒還在台灣附近徘徊，各地天氣仍不穩定，比較小範圍的劇烈天氣（強風、雷擊、瞬間大雨），仍有機率發生；
最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，明（5）日滯留鋒及西南氣流皆更加減弱，劇烈降雨的機率又更降低，但仍有局部性短暫陣雨或雷雨；由於已有多日、連續性大量降雨，民眾仍應保持警覺，注意災害的後續演變，避免到山區活動。
而下週天氣預測，週二至四（6至8日）鋒面北移，台灣位在暖氣團內，多雲時晴、天氣悶熱（西半部高溫常達34度）、午後有局部性雷陣雨的機率。週五至下週一（9至12日）天氣更加穩定，晴朗炎熱，西半部高溫會升至35度左右。
(中時電子報)
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