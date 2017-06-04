《交響情人夢》男星持毒被逮 火速遭開除

橋爪遼昨因持有興奮劑被逮。（圖／翻攝on.cc）

日本藝能界近來不少藝人染毒，沒想到現在連30歲男星、曾演出《交響情人夢》的星二代橋爪遼也因持毒被逮，而他所屬經紀公司不僅公開道歉，更火速與他切割開除。

木村智仁是資深男星橋爪功的長子，出身演藝世家，本先被看好未來的演藝路，過去比較廣為人知的演出角色是在《交響情人夢》中飾演「木村智仁」，不過昨晚九點半左右，琦玉縣警方在追捕一男子的毒品案時，赫然發現橋爪遼也在場，消息曝光讓不少網友相當震驚。

橋爪遼的經紀公司隨後也對外發布道歉聲明，更火速切割，宣布公司終止與他的合約關係，強調持毒是「不可原諒」。2004年入行的橋爪遼，先後參演過《東大特訓班》、《一公升的眼淚》、《交響情人夢》等片，如今染毒，演藝生涯恐遭受衝擊。

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(中時電子報)