各自嫁娶後重燃愛火 徐曉晰神復合20年前舊愛
前VJ徐曉晰和前夫金汶樁離婚3年，獨自扶養2個孩子，近日受訪時，她坦言4個月前與20年前舊愛周葆元復合，兩人當初分手後各自嫁娶，想不到繞了一大圈，又重燃愛火，才決定復合。
據《蘋果日報》報導，徐曉晰20年前和周葆元因遠距離加上沒結婚共識，最後分手，兩人各自嫁娶，都有2個小孩，直到去年8月喝咖啡重逢敘舊，發現雙方都恢復單身，雖然變成熟了，但本質依然不變，因此決定重新復合，「當年4年的感情談得那麼深刻，現在找回一個互相理解的朋友，之後就走著瞧吧，只是陪伴，不再強求。」
至於前夫知道周葆元的事媽？徐曉晰表示：「也沒刻意隱瞞。」現在跟前夫關係算是平和，她也沒把結婚當成目標，認為談戀愛自在又輕鬆，只是一個溫暖。她凌晨也在臉書曬出和周葆元合照，開心寫下：「我的新朋友，我的老朋友。」粉絲都紛紛送上祝福。
(中時電子報)
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