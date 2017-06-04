中市地下道填平 籲民眾配合改道
台中豐原至大慶區段平面鐵路切換至高架營運後，為促進台中地區都市縫合，目前由交通部鐵路改建工程局陸續進行地下道填平及陸橋拆除施工，為避免交通雍塞；交通局長王義川說，施工封閉期間行經鄰近道路應減速慢行，遵循交通指揮人員、交通標誌及設施改道行駛，以確保行車安全，交通局也會持續滾動檢討調整，降低施工帶來的不便。
交通局指出，交通部鐵路改建工程局自3月26日起已陸續封閉向陽路地下道、潭子街地下道、大新路地下道、東山路地下道、天祥街地下道、力行路地下道、美村路地下道及崇倫街機車地下道；潭子區民生街地下道也於6月即將封閉施工。
民眾說，北屯區有3個地下道同時封道，暴增的車流量全往替代道路，造成交通雍塞問題。王義川說，東山路、天祥街、力行路等地下道，分別位於北屯區、北區及東區；該局在確認替代道路開通、義交佈設及改道牌面等交維設施齊備下，並未重疊施工才會核備施工通報單。
交通局表示，東山路地下道替代道路為松竹路、太原路、北屯路、三光北一街、東光路822巷、旱溪西路、旱溪東路；天祥街地下道及力行路地下道替代道路均為，興進路、南京東路、東光路。上下班時段車流量多，駕駛人除遵從警察指揮，並可多利用替代道路，並可透過「台中交通網」APP查詢。
針對有議員關心復興路橋拆除的替代道路進德路開通後的交通安全問題。王義川說，日前已邀集鐵工局、警察局、建設局及地政局等單位共同現勘，決議縮小南京路、進德路口範圍，調整停止線及行穿線位置，並設置兩段式待轉區，將汽機車分流，相關工程已完成，可提升該路口行車安全。
(中時)
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