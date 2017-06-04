倫敦恐攻目擊者：槍響不斷 驚見男子身上綁多個瓦斯罐

中時電子報
倫敦恐攻目擊者:槍響不斷 驚見男子身上綁多個瓦斯罐
武裝警察在Monument站外面戒護。(美聯社)

英國首都倫敦橋(London Bridge)和附近的波羅市場(Borough Market)今發生恐攻，目擊者表示聽到多起槍聲，市場還出現一名疑似身上綁瓦斯罐的男子。目前傳出已經有至少一人死亡、20人受傷。

一名計程車司機表示，看到三名男子跑向市場，並開始拿刀攻擊人，其中包括一名年輕女孩。另一名在倫敦橋上的人說，這三人不管對象是誰都攻擊，並且大喊：「這是為阿拉！」Neal Tate看到兩到三名20幾歲的男子在波羅市場附近被捕，這些男子並未抵抗，警方看起來也是一般鎮暴警察。

和先生在波羅市場的餐廳吃晚餐、72歲的Jacky Dixon說，一個女孩突然闖進餐廳驚慌的說：「外面有人拿著大刀和槍。」Dixon認為這女孩事實上救了大家，因為餐廳經理立即喊：「快跑」然後所有人都跑到樓上，經理把門都鎖上。總共約35名客人和餐廳員工足足在樓上躲了90分鐘，期間聽到外面傳來許多噪音，包括一串槍響、以及一個比較長和大聲的爆炸聲。

當她和其他人離開餐廳時，聽到有人說有三人被槍射中，這些人穿著的背心上，綁有某種像是瓦斯罐的東西，而警方派出機器人要解除個裝置。警方一直大喊：「快走！」所以所有人也只能趕快跑。

在波羅市場中心的酒吧的Richard說，當時有人把門關起來，要大家趕快趴下因為有攻擊事件發生，當時酒吧內有32個人、包括一名懷孕女性。Richard看到一名經過酒吧窗戶的人身上都是血，當警方前來疏散酒吧時他看到兩名女性受傷相當嚴重，被救護人員照料著。其中一名趴在地上，另外一名用手護著脖子但是還能走，到處都是血。

(中時電子報)

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文章來源：Live London terror attack: London Bridge and Borough Market latest - at least two dead amid van attack, stabbings and gunfire

關鍵字：倫敦波羅市場目擊者英國恐攻
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