桃園、花蓮兩地雙重戰 午場賽事確定延賽

桃園與花蓮兩地，原定今都要舉行雙重戰，不過因連日大雨，目前確定午場賽事都延賽。(中時資料照 中央社)

原定中信兄弟與Lamigo今日於桃園棒球場的雙重賽第1場賽事，受到近日天候不佳的影響，比賽順延至28日，原場地進行補賽，另外位於花蓮的統一獅與富邦悍將原訂今日也要舉行雙重戰，但目前也確定延賽，時間與場地稍晚公布。

目前已確定桃園與花蓮午場賽事全部延賽，至於晚場賽事，暫時都會如期開打，但還是會依天氣狀況作出決定。

(中時電子報)