NBA》代表成熟？詹姆斯：我早就不關心報導

詹姆斯如今避免受到影響的方式，就是不去看那些對他的批評或報導。(美聯社資料照)

在騎士輸掉總冠軍賽首役後，針對「小皇帝」詹姆斯的報導或批評從未停過，如今他成熟面對，「我不會去聽這些噪音，我一點也不關心，那些對我來說，根本一點也不重要。」強調G2全隊將努力控制失誤的詹皇表示。

「那些故事與人們寫的文章或評論，我不關心，這些東西不再困擾我，」詹姆斯說，「所以我很難去告誡隊友，嘿！不要去聽這些東西，因為我完全不會攪和其中，我很久以前就不關心了，自然不會對我產生任何困擾。」

回顧2011年詹姆斯領軍熱火與小牛爭冠，當時他會去看媒體對他的評論，甚至第4戰賽後，更公開對批評他的專欄作家說謝謝，代表當時他仍受到這些言論影響，如今隨著他已32歲，他也慢慢懂得如何從這些噪音中跳脫。

「我再也不會參與其中，我從20多歲開始，就逐漸遠離這些東西，我不再想要證明人們錯了，或讓批評者閉嘴，」詹姆斯說，「過了30歲之後，我在這方面獲得提升，總而言之我知道自己做了什麼，更清楚自己建立了什麼。」

至於5日上午8點開打的第2戰，詹姆斯認為，當球隊總在失誤，就無法打出節奏，為了打出最好的進攻表現，騎士首先要做的就是控制失誤，「我們必須更加謹慎處理好球，尤其第2戰仍在勇士主場進行。」

(中時電子報)