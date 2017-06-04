MLB》國民哈波想去小熊？
外媒球評Peter Gammons爆料，國民外野手哈波有興趣要加盟小熊隊。他也表示哈波是大聯盟最厲害的打者之一，小熊自然歡迎他的戰力，但是未必有能力滿足他的身價，因為小熊陣中已經有另一位超級新星布萊嚴。
「這是個很棒的主意，我真的想很看到哈波與布萊嚴並肩作戰。」Peter Gammons說，「問題是小熊大概養不起哈波加上布萊嚴。」哈波的經紀人是知名的波拉斯，他在明年球季後成為自由球員，現今年薪已高達2162萬美元，他屆時可能尋求總值4億美元的肥約，即使打一點折，恐怕也非小熊所能負擔。
布萊嚴曾被小熊技術性留在3A，減少了他的大聯盟年資，因此他被拖到2021年球季後才能投入自由市場。布萊嚴的經紀人也是波拉斯，這位首年拿下國聯新人王、次年拿下國聯MVP與世界大賽冠軍的超級新星，屆時亦身價不斐。
一般推測小熊應該會優先補強先發投手，而不會全力追求哈波，因為他們已有足夠的外野手。如果哈波今年能重返MVP等級的數據，對他有興趣的肯定不只小熊，況且國民應該也不會輕易放走這位招牌球星。
(中時電子報)
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