影視與電商行銷結合 金牌經紀人陳孝志看好

陳孝志日前在大馬出席活動。（陳孝志提供）

資深經紀人陳孝志日前前往馬來西亞參與電商嘉年華活動，發現電商的未來發展無可限量。目前國際電子商務市場蓬勃，並且向全球市場與網路領域延伸，特別是全球華人市場，早成為火紅的終極消費市場目標。從手機微信上的金融高速熱門發展，引爆更多APP的電子商務平台研發，將實體生活有更多結合與發揮。

陳孝志表示，「劃時代的移動消費商務平台，結合線上付款與線下消費商業模式，加上移動消費的便利，還有更多的消費優惠結合聯名，都是未來不可多得的新商機」，不論是在旅遊觀光、娛樂時尚以及百萬種生活網購商品，網路創造商機無限。

看到馬來西亞各種產業被電商開啟更多的發展，陳孝志以自身多年的娛樂影視經驗表示，「通過APP電子商務與實體產業結合，凝聚世界全球各地頂級的企業產品與服務，倘若加上娛樂影視來行銷包裝，引發的效應會更加強大。韓國就是非常明顯的例子，只要製作一齣優質連續劇或電影，就可以將觀光美食及流行時尚，將各種企業品牌能量重新發光發熱」。

近期韓國娛樂明星快速席捲全亞洲，還帶起各種產業流行全亞洲，進而全世界，不容小覷，「以我多年的娛樂經驗，橫跨中港台日韓各國娛樂圈的人脈，來針對馬來西亞規畫製作影視大片，各產業能趁這一波，利用影視行銷電商產業，相信攻下全球華人市場，指日可待」。

(中時)