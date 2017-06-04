中市6月起加強查核溫室氣體排放

台中市政府環保局為掌握溫室氣體排放情形，6月起將加強查核公私場所！（陳世宗翻攝）

溫室氣體排放是空汙源之一，為有效管控溫室氣體排放大戶，台中市政府環保局今年公布「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」，列管稽查台中火力發電廠、中龍鋼鐵及台中港務公司等溫室氣體排放大戶；6月份起將進一步針對尚未列管且排放量較大的公私場所全面稽查，若溫室氣體排放申報情形不符合，將要求立即改善，讓全市空品資訊更加完整透明。

環保局表示，台中市今年1月5日已公布「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」，首批納管台中火力發電廠、中龍鋼鐵及台中港務分公司；其中台中火力發電廠104年溫室氣體排放量約3,859萬公噸CO2e（二氧化碳當量），中龍鋼鐵約974萬公噸CO2e，均達環保局所公告的溫室氣體排放量超過500萬公噸以上大戶標準。

環保局長白智榮指出，對於全市尚未被列管且排放量較大的公私場所，6月份起將安排查核人員至現場抽查，查核內容以原燃物料和外購電力排放量為主，並針對105年度的溫室氣體排放量申報情形不符合者，要求立即改善，以提升溫室氣體盤查資料的完整性、一致性、準確性及透明度，真實反應工廠溫室氣體排放狀況。

環保局提醒受抽查業者備妥相關文件資料，包含燃料使用量（種類、成分及熱值）、產品生產量、製程現場操作紀錄表（進貨、生產、銷貨及存貨憑證等）及申報環保署盤查登錄資料（盤查報告書、查證聲明書及查證總結報告），以利市府進行現場抽核作業，相關資訊可電洽台中市政府環保局空氣品質及噪音管制科游先生(04)2227-6011轉66238查詢。

(中時)