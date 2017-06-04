研究：人類性慾普遍下降與現代生活有關
現代社會的性愛自由比以往更大，但人們的性生活頻率卻逐年下降。研究指出，人類性趣缺缺的原因可能與生活方式有關，反映的是綜合壓力下的現代生活本質。
英國BBC報導，經過統計，有證據顯示人類的性生活頻率正普遍性的減少，相較於10年有很明顯差距。舉例而言，美國下降幅度為15%，英國下降幅度為20%，澳洲下降幅度為30%，日本16歲至25歲男性更有46%排斥性接觸。
為什麼會有如此一致的變化？研究指出，一切都與現代的生活方式有關！由於工作愈發的滲入生活層面，疲勞與壓力影響激素水平，對生體產生負面影響，或進一步增加藥物與酒精的用量，這些都會影響性慾。
另一方面，受環境影響，人們的幸福感低落，面對就業問題、住房問題、氣候變遷、社會不安等都會影響心理健康，尤其是心理疾病蔓延，其中憂鬱症更被證明會導致性功能障礙與性慾降低。
總得來說，性活動的下降趨勢不能歸結到某個單一問題，這實際上是各種壓力下的混合影響，包括工作、安全感等方面。
(中時電子報)
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