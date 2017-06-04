台大畢典 李開復暢談AI魔法

台大今天舉辦105學年度畢業典禮，邀創新工場創辦人暨執行長、創新工場人工智慧工程院長李開復博士擔任貴賓演說，勉勵畢業生。他以AI作為演講主軸，強調未來10年AI將掀起比工業革命更快、更大的革命，但人類與人工智慧最大的差別在於「愛」的能力，勉勵學子邁入人生下一個轉捩點時，用「心」創造有意義的新生活，追求夢想與所愛的事。

李開復說，大學期間找到人生最愛：人工智慧，也就是AI，畢業後的34年在AI科研、開發、投資方面不斷耕耘。未來10年的AI革命比工業革命規模更大，而且來得更迅速猛烈。例如AlphaGo 打敗人類最頂尖的棋手柯潔，棋聖聶衛平點評：「人類要打贏AlphaGo唯一的希望，就是拔掉電源。」

他說，如果把這些技術和成果往後延伸，可以確定預測，未來十年， AI能在任何任務導向的客觀領域超越人類、取代人類50%左右工作。AI會取代工廠的工人、建築工人、操作員、分析師、會計師，司機、助理、仲介等，甚至部分醫師、律師及老師的專業工作，人類將進入一個富足的豐產時代，因為AI作為我們的工具，將為我們創造巨大的價值，幫助我們降低甚至消除貧窮和飢餓，也有更多時間來做愛做的事。

關於人工智慧未來的三個想像圖，李開復說是「金字塔、魔法棒、愛心」。隨著AI到來，職場的金字塔結構將會重組，金字塔頂端為創新者。AI優化某一個領域的精確度，遠超人類，但是AI是不會創新的。理工科系學生機會在於創新、發明前所未有的技術，不只是為了避免被AI取代，也是責任與機遇。

至於資工系學生，李開復建議，「不要認為自己必須去面試所有半導體公司、挑最高薪的工作」，應慎重考慮去世界最頂尖學府深造或最頂尖科研公司從事科研；醫學院學生也不要只追逐高薪的醫師工作，請考慮做醫學研究工作，「因為你有機會延長人類的壽命和生活質量，這是AI做不了的。」

他說，AI財經新聞、體育新聞已經比大部分記者寫得更快、更好且不會犯錯，但肯定無法寫出比高希均教授更好的經濟評論。雖然AI已經開始寫小說，但肯定寫不出比龍應台更好的散文。雖然AI可以在炒股方面打敗絕大多數股市名師與名嘴專家，但無法取代創新工場對科技趨勢預測和早期投資眼光。

李開復強調，AI時代將是藝術及文化創作者的美好時代，會有更多的藝術家、 設計師、詩人、歌唱家、演員的出現。AI無法感性自由創造，不懂美，不懂幽默。許多台灣創作者與設計師正在文創領域中努力，也有不少在國際上有亮眼的成績，期待學習藝術、戲劇、音樂專業的畢業生運用藝術和美學、甚至文化娛樂領域創業，進一步提升台灣軟實力。

他指出，金字塔頂層的機會不是社會上每個人都能得到的。尤其在AI大量取代重複性工作的時候，被取代的人怎麼辦呢？他認為工作結構金字塔的基層，80-90％的就業機會將是人與人之間的服務業，服務、參與、聯繫、情感。這些都是AI不能做的。當未來人有了更多的時間，人們會希望能有更貼心又有人情味的服務，和真正用心做出來的產品與服務。

「服務業值錢嗎？當然值錢！」他也說，特別看好台灣的服務業。在台灣社會擔心台灣競爭力的時候，其實我認為只要走上街頭小巷，感受一下周圍的人情味，體驗一下世界頂尖的服務業，就會發現這就是台灣的核心競爭力。創新工場投資台灣創業者最成功的三個案子不是科技公司，而是服務公司，分別是：“藍領服務”，“快剪”，和“麵包”。我們幫助這三個公司引入大陸市場，都在“消費升級”的趨勢下快速發展。我認為三年內三家公司都有機會成為十億美元的獨角獸。

李開復說，觀察台灣社會有被動、推卸、無奈的氛圍。經濟沒有進步是政策的問題，薪資低是企業的問題，房價高是房地產商的問題，年輕人看不到未來是大環境的問題。他勉勵學子，有了AI魔法棒，更有責任去解決困難的問題。不要浪費時間做那些機器很快就能勝過人類的事。不要接受沒有挑戰的工作，對自己設定積極而嚴格的學習目標，選定某個具體領域勤下苦工，成為AI無法取代的人才。

李開復說，四年前被診斷得了第四期淋巴癌。當時我面臨一個冷酷的事實，我當時認為自己生命可能要用月來計算。在接受治療那段充滿不確定的日子裡，對人生反思良多，也啟發了我對於AI之於人類存在意義的一個全新觀點。的確，AI在許多分析型的工作已經明確的擊敗我們，AI勝過人類的領域只會一個個增加。但是，工作能力並不是我們之所以成為人的原因。身為人類的獨特之處，是因為我們有愛的能力。

他強調，人們跟AI最大的差別就是我們有愛，勉勵每一位同學在正要邁入人生下一章的轉捩點，用你們過人的大腦面對人生，但更重要的是，用「心」創造有意義的新生活。

(中時)