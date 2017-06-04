另類！台人愛戴口罩、整型 捷克記者列訪台理由

台灣人愛戴口罩除了隔絕空汙、衛生因素，也被視為時尚配件。(圖/本報系資料照示意圖)

台灣除了美食、美景，還有哪些特色吸引外國人造訪？捷克媒體近日刊出一文推薦台灣旅遊，讚譽台灣人民勤奮、電子產品價格親民之外，並搭配超過20張台灣夜市、廟宇等街頭攝影圖輯，突顯台灣特色；其中也列出推薦訪台旅遊理由，寫出外國記者眼中的台灣另類印象。

捷克媒體《E15.cz》報導，台灣經常被與「泰國」混淆，但台北市容出奇乾淨，街頭垃圾桶數量不多卻依然保持整潔，完善的回收體制推翻台灣過去被稱為「垃圾島」的臭名。

且台灣人愛戴口罩、整型文化在外國記者眼中也是一大特色，口罩除了為隔絕髒空氣、衛生因素配戴，韓國時尚也影響台灣人把口罩當作時尚配件；另台灣民眾對於整型既熱衷又謹慎，最注重臉部除皺、眼睛視力等。

作者強調，台灣不只有勤奮的人民、電子產品價格親民，其生育獎勵、模特兒職業，以及兩岸關係也值得被關注，都被列為訪台理由之一。

(中時電子報)