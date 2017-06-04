梅雨造成災損中市府輔導辦理地方稅減免
近日梅雨來襲，全台各地降下豪雨及豪大雨，台中市政府地方稅務局將依相關通報房、地等災損情形，輔導受災納稅義務人辦理地方稅減免事宜，包括房屋、地價、使用牌照稅及娛樂稅等，若有以下受災情形，民眾可提出申請。如需洽詢，上班期間撥打0800－086969免費服務電話或04-22585000按1轉客服中心，將有專人提供服務。
房屋稅部分，台中市房屋遭受水災，淹水達50公分以上且有居住事實，以實際淹水日為準，每30日停徵1個月房屋稅，不足30日者以30日計。另外，房屋在災害中受創，毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復方能使用者，免徵房屋稅；毀損面積占整棟面積3成以上不及5成者，可減半徵收。須於災害發生之日起30日內提出申請。
使用牌照稅部分，汽車、機車(151cc)以上因災害受損，需修復始能使用或無法再使用，於災害發生之日起1個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢手續者，使用牌照稅計徵至災害發生前1日；未能即時辦理報停手續，於災害發生之日起1個月内，檢具相關機關核發證明及修車廠之證明文件，證明有停駛情形者，按修復前未使用日數減免。
此外，有關地價稅，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，地價稅全免，應於地價稅開徵40日前提出申請；娛樂稅則查定課徵之娛樂稅代徵人，因災害未能營業而受損，應自災害發生之日起30日內提出申請，得依勘查結果，扣除其未營業之天數，以實際營業天數計徵娛樂稅。
民眾如有疑問，可利用地方稅務局免費服務電話 0800－086969 或 04-22585000按1轉客服中心洽詢。
(中時)
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