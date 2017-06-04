LPGA》最後4洞抓3鳥 曾雅妮Shoprite晉級了！

曾雅妮終在Shoprite菁英賽近7場出賽首度晉級。(資料照 季志翔攝)

曾雅妮今(4日)在Shoprite菁英賽次輪，靠著最後4洞打出「連3鳥」起死回升，這輪揮出平標準桿71桿，以吊車尾的總桿145桿(+3)並列第68，驚險晉級明最後1輪決賽，終於擺脫之前連續6場淘汰命運。

首輪揮出74桿的曾雅妮，次輪上午出發，前14洞只抓1隻小鳥，吞下4個柏忌，總桿一度來到+6，本以為大勢已去，不料最後4洞拉尾盤，於15洞至第17洞打出「連3鳥」，將這輪成績拉回至標準桿，總桿回升至+3。

曾雅妮打完交卡時，排名在前80之外，面臨淘汰危機，還好較晚出發的選手普遍成績不佳，俟當天賽程結束晉級線下修至+3，讓她驚險以吊車尾的並列第68晉級。這場比賽也是她本季出賽10場的第2場晉級，同時保持賽史連續7年晉級決賽紀錄。

台灣女將共4人晉級，以龔怡萍143桿並列第48排名最佳，李旻、徐薇淩與曾雅妮同樣並列第68，錢珮芸與程思嘉則無緣闖進決賽。

美國女將克萊茉與韓國金寅璟，同以133桿並列第領先。

(中時電子報)