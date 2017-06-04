郭書瑤遇暴雨白衣濕了 她驚：看到裡面了

郭書瑤自曝有個怪癖，就是不愛撐傘。(圖／本報系資料照)

郭書瑤微露內在美，好友驚：「看到裡面了啦」。(圖／翻攝自郭書瑤臉書)

這兩天受到西南氣流及滯留鋒面影響，各地都下起暴雨，藝人郭書瑤也自曝不愛撐傘，所以被淋濕了，不過穿著白T的她，竟讓好友茵聲驚呼：「看到裡面了啦！」

郭書瑤自曝有個怪癖，「我真的很不愛撐傘...然後又很蠢的堅持要走路」，結果最後就是被淋濕，而她正好穿白V領上衣，微微透出桃紅色內衣，因《通靈》和她結為好友的鄭茵聲看到後，趕緊留言：「看到裡面了啦」，粉絲也提醒她小心感冒，建議她不撐傘也可以穿雨衣。

(中時電子報)