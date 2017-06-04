解能源問題 王炳忠：兩岸統一 與大陸共享能源
鋒面來襲！豪大雨肆虐台灣，各地傳出災情，2日上午核一廠2號機也因大雨造成電塔倒塌。對此，新黨發言人王炳忠表示很多人又會說擔心核安問題，所以更反核電。但如果要台獨，怎麼能不擁有獨立能源？難道真的靠愛發電，高喊「愛台灣」就會有電嗎？反之，兩岸同屬一中，共同邁向統一，那能源問題就有新解，完全可以和大陸共享。不是嗎？
2日台電發言人林德福表示，核電廠發出的電力向外運輸一定要經過電塔，因電塔倒塌電路不通，電廠啟動保護措施自動跳機。強調發電機和反應爐都沒有問題。
王炳忠認為「台電說，明天起就是週末，現在天氣又相對涼爽，供電應不成問題。然而，如果明天是炎熱的工作日呢？」這讓王想起，民國88年729全省大停電，正值升國一的暑假，媽媽將王從睡夢中叫起，大呼：「通通沒電了！中共打過來了！」至今仍記憶猶新。
一個多月後，又發生921大地震，當時李登輝剛發表「兩國論」不久，台灣忙著總統大選，兩岸情勢詭譎，再逢天災，是一段人心浮動的日子。如今蔡英文執政，兩岸冷對抗，國民黨又內鬥難平，如果台海真的擦槍走火呢？一場大雨，全台灣就一團亂，要是發生戰爭呢？
王炳忠表示，如要台獨就不應反核電，因為沒有核電，台灣很難有獨立的能源，而沒有獨立的能源，試問該如何應付台獨必然面臨的戰爭及經濟封鎖？倒過來說，一場突如其來的大雨，核電廠的電塔應聲倒塌，很多人又會說擔心核安問題，所以更反核電。但如果要台獨，怎麼能不擁有獨立能源？難道真的靠愛發電，高喊「愛台灣」就會有電嗎？
反之，兩岸同屬一中，共同邁向統一，那能源問題就有新解，完全可以和大陸共享。不是嗎？一場大雨，給大家機會想很多事。看似與民生無關的統獨問題，其實正是台灣發展困境的解答。
(中時電子報)
文章來源：王炳忠 臉書
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