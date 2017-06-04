屏東山區豪大雨 山川琉璃橋與部分道路封閉

106線往舊武潭（舊瑪家）方向2至3k道路，雖落石已清除完畢，不過邊坡不穩定，目前仍處封閉狀態。（周綾昀翻攝）

106線往舊武潭（舊瑪家）方向2至3k道路邊坡落石無法通行。（周綾昀翻攝）

縣府工務處派員處理中，上午10時前已清除完畢。（周綾昀翻攝）

屏35線2k＋547瑪家鄉禮納里上山方向，實施預防性封閉。（屏東縣政府提供）

今屏東地區仍受到鋒面及旺盛西南氣流影響，舊泰武山區當日統計10時累積雨量達220.5公里，山川琉璃吊橋也因雨勢過大，場地溼滑9時30分起停止開放，而清晨106線往舊武潭方向2至3k道路邊坡落石，現清除完畢但憂心土石鬆動，該區封路，屏35線瑪家鄉則實施預防性封閉。

屏東山區過去24小時累積雨量433毫米大豪雨等級，其中舊泰武、瑪家、赤山、三地門、新園、阿禮及尾寮山等地區，當日累積降雨量達紅色警戒，目前縣府團隊正進行監控抽水站、抽水機運作情形。

而跨瑪家與三地門的山川琉璃吊橋，因雨勢過大及場地濕滑，考量遊客安全，自上午9時30分起停止開放，請民眾不要再行前往，有預購今日票券的民眾，縣府將主動全額退費。

今日清晨106線往舊武潭（舊瑪家）方向2至3k道路邊坡落石無法通行，縣府工務處派員處理中，上午10時前已清除完畢，不過邊坡仍不穩定且持續有落石，災害地點前後（2K及7k+500處）處目前為封路狀態。

另外，屏35線2k+547瑪家鄉禮納里上山方向，因連日豪雨邊坡土石鬆動，為安全考量，今日上午8時30分實施預防性封閉，請民眾提前改道。

(中時)