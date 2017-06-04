全台淹水1147處 尚有5處未退水
受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，釀成2人死亡、1人失蹤、5人受傷，全台淹水1147處、停電戶數破3萬戶、農損達2150萬元。
中央災害應變中心今（4日）上午舉行第4次工作會報，由指揮官、經濟部長李世光主持。李世光表示，豪雨水庫及河川濁度增高，請水電維生組督導水利署及自來水事業掌握水情，密切調度支援，呼籲民眾儲水備用。
李世光表示，隨著降雨量的累積，目前農委會水保局持續發布12縣市土石流紅色警戒521條、12縣市黃色警戒320條，仍請內政部及衛福部聯繫警戒發布地方政府，執行疏散撤離及收容安置工作。
中央災害應變中心統計，全台累計疏散撤離5534人，最高收容安置886人，目前安置524人；停電戶數3萬3117戶、待修復957戶，停水2萬561戶，待修復150戶，市話中斷579戶，全數修復，基地台毀損426座、待修復73座，天然氣停氣20戶、待修復9戶。
全台淹水1147處，尚有5處未退，多為道路積淹水。省道中斷10處、搶通17處、預警性封閉6處；縣道預警性封閉6處；空運國內航班取消7班次、延誤2班次。
農委會已發布土石流紅色警戒521條，座落於12縣市37鄉鎮；土石流黃色警戒320條，座落於12縣市38鄉鎮。
全台學校館所受損4449萬6000元，農產損失2150萬元。農委會指出，雲林縣西螺、二崙較低窪田區淹水，葉菜受損情形，待水退後才能掌握，初估損失約3至4成；南投、雲林、彰化等地瓜果類產區因雨勢大造成農損，影響未來採收減產約2成。
(中時)
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