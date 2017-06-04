最安全冒險 花蓮力麗哲園3D地景彩繪超逼真
遊花蓮，體驗激流泛舟或是走天空步道，不必提心吊膽了！力麗歡光集團旗下花蓮力麗哲園飯店館內「激流泛舟」、「天空吊橋」，以及「躍動的曼波魚」等3幅「3D地景彩繪」藝術作品已在本月正式完成，除了到飯店用餐住宿的客人，力麗觀光董事長蔡宗易亦歡迎到花蓮遊玩的旅客，到花蓮力麗哲園飯店進行「最安全冒險體驗」。
花蓮有好山好水，觀光旅遊資源豐富，即使花一整個月的時間也無法全部玩完。為此，力麗觀光決定請到曾為總統府展覽空間改造3D長廊創作的台灣新銳設計師陳彥旭親自操刀，在飯店內打造三大地景藝術，包括遊客都喜歡挑戰的秀姑巒溪「激流泛舟」、體驗夢幻的太魯閣「天空吊橋」以及花蓮頗負盛名的「曼波魚」等，希望透過3D視覺技術及創作藝術結合，把花蓮熱門的景點，直接復刻移植到飯店內，讓旅客身歷「奇境」體驗場景。
「連我自己都玩得不亦樂乎！」，蔡宗易表示，花蓮力麗哲園飯店的3幅3D地景彩繪分別位在飯店門口、大廳和電梯口等人流量較多的公共空間，就是希望能讓更多旅客能夠得到有趣的體驗。
為迎接暑假到來，力麗哲園飯店花蓮館推出「花蓮3D地景藝術節」活動，即日起至6/30(五)止，只要在花蓮館「激流泛舟」、「天空吊橋」或「躍動的曼波魚」任一處3D地景拍照，並在臉書打卡以及在活動貼文留言處上傳3D照片，就有機會可以獲得「力麗哲園飯店-花蓮館住宿券」或「3D地景磁鐵拼圖」，將地表最強3D地景藝術照帶回家。
除此，力麗哲園花蓮館亦針對暑假推出「夏日彩繪」住房專案，雙人房專案優惠2399元起，四人房專案優惠3899元起。只要入住即可享用「Happy Hour點心」與獲得「彩繪馬克杯DIY組合」，讓住客也能親自體驗彩繪藝術的樂趣，入住四人房再加贈「3D地景磁鐵拼圖」一組，可以把3D地景藝術帶回家，珍藏美麗的夏日回憶。
(工商)
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