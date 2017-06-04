夏季電價開跑！多做一個動作，省電、省錢不難！（圖／康健雜誌提供）

台電從6/1起到9/30止，開始實施長達4個月的「夏季電價」，費率會比非夏季電價多出13%～27%。說到節能省電，總覺得很難：換燈泡、換節能電器......，但看完能省下的錢後，你會發現節能一點都不難。

依台電分析，去(105)年夏月家庭平均一個月的用電量是424度，用電量較非夏月平均增加121度，電費則增加446元，但其實這些錢都可以省下來！根據經濟部能源局的統計，光是每天電視、電腦、音響等正在待機中的插頭，就佔了全家總用電量的7.4％，若是再乘上夏季電費的費率，費用也不少。養成待機電器插頭拔起來的習慣，換算下來，一年可以省下近千元。

另外在夏季中，住宅最耗能的莫過於空調用電，約佔住宅用電的41％，還有其它的家電，你也有以下方法：

(圖片來源：呂恩賜 康健雜誌提供)

▼冷氣機：

＊冷氣溫度每提高1度C，一天可省下0.4度電，一天省下1.2元，以夏月6～9月共四個月來算，等於省下了146塊，調高愈多度省下愈多錢。

＊每隔2～3週清洗濾網。

＊使用冷氣機時，應防止陽光直射屋內，避免使用發熱電器，隨時關緊門窗。

＊選用變頻式冷氣機。

▼電視機

＊調整適當音量和亮度，避免額外耗電。

＊遙控器電源關閉後電視機處於待機狀態，仍持續耗電，因此就寢時或數小時不看應關閉主電源。

(圖片來源：呂恩賜 康健雜誌提供)

▼除濕機

＊使用時將門窗關妥，防止室外濕空氣進入。

＊經常清洗濾網，購買有濕度調節控制的機型。

(圖片來源：邱劍英 康健雜誌提供)

▼電鍋

＊煮飯前米先浸泡30分再煮。保溫時將鍋蓋蓋好。不用時將電源插頭拔起。

▼熱水器

＊瓦斯熱水器比電熱水器更省能，而即熱式電熱水器又比儲水式電熱水器更省電。

＊中南部適合選用太陽能熱水器。

▼冰箱

＊開一次冰箱，壓縮機就得多運轉10分鐘才能恢復冷藏溫度，因此應減少開門次數，並縮短開門時間。

＊冰箱不放在瓦斯爐等發熱器材旁或太陽照得到的地方。

＊冰箱背面與兩側應與牆面保持10公分以上的距離，以利散熱並維持運轉效率。食物冷卻後再放入冰箱。門縫墊圈損壞應立即修復，避免冷氣洩漏。

＊一般情況下應維持在「適冷」位置。

▼照明設施

＊將T8傳統燈管改換成T8 LED燈管。舉例來說，一支2尺（約一手臂長）T8 傳統燈管20W換成LED燈管10W，每使用一小時即省10W。若一天使用6小時，一支燈管一年可省下64元。若家裡有10支燈管，一年就省下640元的電費。

＊將23W的省電燈泡換成9W LED燈泡，每顆燈泡每小時能省下14W。若一天使用6小時，一顆燈泡一年可省下89元，若家裡有10顆燈泡，一年就省下890元。

＊而整年開啟的7.2W神明燈，換成0.5W的燈具，一年也可省下170元，兩顆神明燈就可省下340元。

▼電扇

＊使用電扇以微風為宜，開強風比開弱風多用50～60％的電力。

(圖片來源：Shutterstock 康健雜誌提供)

▼洗衣機

＊將衣服集中到容量的七至八成再洗，效率最好，衣料損傷也少。一般脫水以3分鐘為宜，尼龍衣料1分鐘即可。洗衣前先浸泡20分鐘再洗，可洗得較為乾淨。

▼烘乾機

＊將衣物集中到容量的七至八成，烘乾最有效率。烘乾前務必充分脫水。儘可能使用自然方式曬、晾乾衣物。

(圖片來源：黃明堂 康健雜誌提供)

▼吸塵器

＊使用前先將地面較大雜物清除、使用適當吸嘴。

＊集塵袋裝滿立即更換，經常清洗濾網。

▼開飲機

＊再沸騰開關應減少使用。長時間不用時，將電源切斷。

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(中時電子報)