蔡英文稱六四非敏感詞 籲陸文明處理李明哲

今六四天安門事件28周年，總統蔡英文在臉書上表示，呼籲北京當局，應該要以開放的態度，來面對六四，六四不應該是敏感詞；台灣願意跟對岸分享民主轉型的經驗。同時，她也呼籲大陸，要用文明的方式謹慎處理李明哲案件，讓李明哲早日平安回家。

蔡總統今早上9時在臉書發表對六四天安門事件的聲明。蔡總統指出，今天是6月4日，28年前的天安門廣場上，有一群學生和市民對中國大陸的現實提出挑戰，他們的行動，啟蒙了一整個世代。

蔡總統說，兩岸之間的最大距離是民主與自由。知名的公共知識份子、北京大學教授賀衛方在去年拜訪景美人權文化園區時，曾感嘆「每天都在發生對你們是歷史，對我們是現實的事」。

蔡總統表示，今天，很多地方都有人透過紀念六四，來訴求民主，尤其是香港。每一年在「維園」舉辦的六四集會，一再彰顯了香港市民對民主的追求。過去這些年，來台灣的香港觀光客變多了，特別是年輕人，他們是來台灣看民主、看自由。

蔡總統強調，不只是香港，在中國大陸各地，都有對六四好奇、對民主充滿期盼的人。當前方有民主，任何國家都沒辦法倒著走。

因此，蔡總統呼籲北京當局，應該要以開放的態度，來面對六四。六四不應該是敏感詞。只要願意跨出那一步，北京當局可以重新賦予六四新的意義。在這一點上，台灣願意跟對岸分享民主轉型的經驗。借助台灣的經驗，她相信，中國大陸可以縮短民主改革時的陣痛。民主的路上，有人先到，有人晚到，但終究會到。

蔡總統表示，就在上個月底，賀衛方教授宣布終止在社群媒體上發文，因為他對於自己的帳號接連被封鎖感到困擾及無奈。但是他說：「天還是要亮的，讓我們坐待天明」。不只賀教授在等待天明，包括台灣在內的全世界，也都在等待中國大陸的天明。

蔡總統指出，中國正在崛起是事實，但在這個過程當中，民主如果缺席，就是一個遺憾。民主的大國才會真正受國際敬重。台灣人李明哲已經被拘禁超過兩個月，她說過，這對中國大陸可能是小事，但對台灣人是一件大事。

蔡總統強調，藉著這個機會，她再次呼籲北京當局，要用文明的方式謹慎處理這個案件，讓李明哲先生早日平安回家。

蔡總統引述中國大陸執政當局對1989年六四事件的說法，「1989年6月3日，一個多月來極少數人在北京製造的動亂，發展成為一場反革命暴亂。駐守在北京城區周圍的戒嚴部隊奉命平息暴亂。4日凌晨，戒嚴部隊實行清場同時進駐天安門廣場，平息了這場暴亂。」

蔡總統說，這讓我們想到，以前，台灣的二二八事件、美麗島事件，也都曾經被統治當局說成是暴亂。現實會變成歷史，歷史可以當成借鏡。重新審視六四，中國大陸會讓全世界刮目相看。

(旺報)