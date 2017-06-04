怨「下雨太好了」被誤解 柯P：議員都要這樣弄啊

台北市長柯文哲（中）3日主持交通會報談及日前豪大雨，脫口說出「這次下雨太好了」，議員徐弘庭痛批這番話毫無同理心，柯答覆時表示，自己絕對沒有這樣意思，若有人感到不舒服，他願意道歉。（張鎧乙攝）

豪雨強襲台灣，各地傳出災情，台北市長柯文哲昨（3）日因一席「下雨太好了」發言挨轟。對此，柯文哲今強調是媒體斷章取義，並說「議員都要這樣弄阿，就不要跟他鬥嘴了」！

柯文哲昨日上午主持交通會報，討論預測、改善交通方法，並說自己都跟世大運執委會執行者蘇麗瓊說，「這次下雨太好了，看看場館還有哪幾個有漏，趕快去補一補，現在補好，比賽就不會漏了」。此番發言，遭議員徐弘庭抨擊沒有同理心，柯表示無此意，若有冒犯願道歉。

針對此次失言風波，柯文哲今出席市長頒獎典禮時，抱怨交通會報講了一小時，媒體卻斷章取義只取那段，而談及議員徐弘庭罵沒有同理心一事，柯文哲說「議員都要弄阿！算了，就不要跟他鬥嘴了」。

(中時電子報)