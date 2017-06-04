MiLB》胡智為後援1局無失分 轉戰牛棚8.1局僅失1分

胡智為今年雖然在大聯盟與3A上上下下，但不影響他的投球能力。（美聯社資料照）

效力光芒3A(德罕公牛)的旅美投手胡智為，雖然今年多次臨危授命從3A升上大聯盟，但絲毫不減他的調整功力，今在3A後援出賽，投1局沒有失分，目前在3A連三戰沒有失分。

今德罕公牛對上紅襪3A(柏德基紅襪)，前8局結束陷入2比6落後，胡智為在第9局登板，投出3上3下，還投出1次三振，無失分，是球隊此役4任投手中，唯一沒有失分的投手。

轉戰牛棚的胡智為，不僅大聯盟3場出賽沒有失分，在3A目前後援7場，8.1局也僅失1分，相當適應本季的新任務。

(中時電子報)