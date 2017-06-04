呼麻被罵翻！T.O.P親筆信：我對自己也很失望

TOP今透過公司官方帳號貼出道歉親筆信！（圖／達志影像、翻攝Twitter）

BIGBANG成員T.O.P入伍沒多久，就被驚爆去年呼麻被逮的消息，事後YG娛樂也出面證實並道歉，讓T.O.P形象受挫，不少粉絲也對偶像感到相當失望。而YG娛樂今天也在網上貼出T.O.P親筆道歉信，他直言「我對自己也很失望。」

T.O.P呼麻染毒的消息讓不少粉絲十分失望，尤其還扯出還和女練習生舉止親暱等消息，而4日一早，他透過公司官方推特貼出親筆道歉信，「因為我這次犯下巨大錯誤而對我失望的人，表達真摯的歉意。」

T.O.P更說自己非常羞愧，沒有臉站在大家面前，更對自己組合的成員相當抱歉，並強調自己絕對不會做任何辯解，現在的他進行無數反覆的反省，「我對我自己也非常失望」，可T.O.P保證，未來再也不犯這種不負責任的錯誤，更說會受到怎樣的責罰，他概括全受、絕不逃避。

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(中時電子報)