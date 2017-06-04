雨勢驚人快要被灌飽 石門水庫洩洪10小時

石門水庫實施調節性放水。（楊明峰攝）

因應這波雨勢，石門水庫開啟排砂隧道。（楊明峰攝）

這波雨勢3日為集水區降下164.7毫米雨量，石門水庫快被灌滿，晚間8時起開啟排洪隧道進行調節性放水，晚間9時15分起加開溢洪道洩洪，最盛時以每秒1400立方公尺速度排放，直到4日上午7時30分才停止洩洪，改以每秒800立方公尺放水，將持續到4日傍晚。

石門水庫3日晚間8時以每秒800立方公尺速度排洪，9時15分加開溢洪道，以每秒1300立方公尺速度排放，不過入流量仍大，3日晚間11時水位達244.9米，距離滿水位僅剩10公分，水庫4日凌晨0時提升洩洪速度，改以每秒1400立方公尺速度實施，直到4日上午7時水位降為243.46米，才關閉溢洪道，停止洩洪，改以每秒800立方公尺實施調節性放水。

避免原水濁度升高，石門水庫4日上午也打開以往颱風來襲時，才會開的排砂隧道，希望降低原水濁度，北水局指出，開啟排砂隧道，加上中庄調整池已啟用，供水區的原水濁度將不受影響。

(中時)