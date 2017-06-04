致災梅雨回掃山城 撤離51人
致災性梅雨襲台，台中山城地區繃緊神經應對，和平、東勢、新社區防災應變中心維持二級開設。和平區公所昨晚強制撤離松鶴部落一、二溪旁居民，其中8人安置於松鶴活動中心，30人自行依親，另梨山地區松茂部落，昨晚也有8人自行撤離到燕華樓大旅社。
新社區昨晚7時也撤離福興里2戶5名居民，暫時安置至東勢金家園旅社。區長劉孟富表示，昨晚接獲里長通報，福興里一條野溪，水色非常黃濁，研判可能發生土石流，7時左右安排2戶居民撤離。
昨晚間，新社區種苗場旁3米深的主要排水「九渠溝」，幾乎快滿到路面，緊急封閉產業道路，今日新社區上午雨勢漸歇晨，水位漸降。劉孟富坦言，有鬆了一口氣的感覺，但氣象局預警下午還有一波雨勢，不敢掉以輕心。
東勢區部分產業道路有零星土石崩落，現已派員進行路面清理工作。東勢區長徐佩鈴今天上午指出，石角溪、沙連溪河川水位降低，經派員查看校栗埔、龍神橋兩座橋樑伸縮縫無變位情形，已解除預防性封橋。
(中時)
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