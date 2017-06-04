仙人掌抗電磁波好威？！ 學者：減少使用3C咖實在

學者指出，仙人掌抗電磁波是以訛傳訛的傳聞，不如減少3C產品使用時間比較實際。(圖/達志影像/Shutterstock)

網傳已久的仙人掌可以抵抗電磁波，讓許多人在電腦旁都會擺上一盆，事實真是如此嗎？

今《自由時報》報導，台灣科技大學電機系蕭弘清副教授指出，仙人掌抗電磁波是以訛傳訛的傳聞，仙人掌有刺，一般民眾都會保持距離，而若是在電腦前擺上一盆，會無意識拉大使用者與電腦之間的距離，因距離變寬了，電磁波相對就減少。

然而，民眾若是想要避免電磁波，蕭弘清副教授表示，就是不要使用3C產品，但現代人已經離不開智慧型手機及電腦，因此，就只能盡量減少使用時間以及使用3C產品時，保持一定的距離。

例如，不要無時無刻盯著智慧型手機、使用免持聽筒講電話，都能減少接觸電磁波的可行方式，而與電磁波來源保持50公分，是目前認為較安全的距離，可以降低人體接觸到的電磁波強度。

蕭弘清副教授認為，民眾與其相信毫無根據的仙人掌及能量水晶，不如減少3C產品使用時間還較為有效降低接觸風險。

(中時電子報)