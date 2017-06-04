NBA》替去年扛責 格林：詹皇再跨我仍反擊

卓雷蒙格林放話，假如詹姆斯再從他的頭上跨過，他仍然還會反擊。(美聯社資料照)

還記得去年總冠軍賽G4，卓雷蒙格林遭「小皇帝」詹姆斯跨過，直接起身回擊詹皇胯下的畫面嗎？格林4日表示，去年勇士痛失冠軍，全都是他的錯，但他不後悔回擊詹皇，「如果同樣事情再發生，我還是作出回擊，離我遠點！」

或許把去年勇士從3勝1敗遭騎士逆轉封王的過錯，全怪在格林身上有點不太公平，可是格林當時衝動揮擊詹皇「蛋蛋」動作，造成G5禁賽結果，導致整個氣勢倒向騎士那邊，加上波格特受傷缺陣，勇士才會連輸3場淘汰。

「這是我人生當中遭遇最殘酷的事情，」去年決賽G5躲在甲骨文球館附近場館看球的格林表示，「如果我正常出賽，我們當然就贏了，所以我認為我們去年輸掉總冠軍都是我的錯，絕對都是我1個人的錯！」

不過格林強調，他一點也不覺得當時的衝動行為是錯的，因為詹姆斯直接從倒地的他頭上跨過去，他只是做出最直接的反應，「當時我想表達的是，你不能從1個成年人的頭上跨過去，那是很不尊重的人的舉動。」

沒想到格林的重提去年往事，卻被騎士「神經刀」J.R.史密斯抓到狠狠酸他的機會，史密斯4日練球後表示，「第2戰會變得更髒？我不知道，反正勇士已經有個不斷會踢人蛋蛋的傢伙，幸好我們只會努力增加身體對抗強度。」

看來史密斯擺明祭出心理戰術對付格林，只是這種招數是否有用，還是帶來反效果，5日的第2戰馬上就可知道了。

(中時電子報)