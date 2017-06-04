倫敦大橋恐攻 外交部：無台人影響
針對英國倫敦3日晚間10時許在倫敦大橋發生廂型車衝撞等恐怖攻擊事件，外交部表示，目前並未接獲我國人或僑胞受影響之訊息，並於第一時間向英國駐台機構「英國在台辦事處」表達關懷之意。
外交部強調，外交部及我駐英國代表處已啟動緊急應變機制，協助釐清並瞭解我在英國人、僑民及留學生等之安全，同時與英國警政等相關機關保持密切聯繫，目前並未接獲我國人或僑胞受影響之訊息。
外交部說，將與駐處持續密切關注相關發展；外交部並於第一時間向英國駐台機構「英國在台辦事處」表達關懷之意。
外交部提醒國人在英國各大城市觀光、求學或商旅時，應隨時提高警覺，注意自身安全，並避免前往人潮聚集場所。
在英國境內之國人如有緊急需求，可撥打我駐英國代表處緊急聯絡電話 （002-44-07768-938-765；英國境內直撥07768-938-765）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得協助。
近來世界各地恐攻事件頻傳，外交部呼籲國人出國前至領事事務局網站完成「出國登錄」，倘發生重大災變或其他緊急事故時，駐外館處可依據登錄資料，即時提供協助。
(旺報)
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