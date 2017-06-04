詐騙無極限 婦人沒現金遭哄抵押房地變現

詐騙集團得知案主沒有現金，竟將歪腦筋動到對象的房地產上，要求房產抵押變現。（馮惠宜翻攝）

周姓婦人被詐騙拿房契到當舖抵押，被業者識破後仍不為所動，直到業者通知警察請她回派出所好好聊聊天，才讓他御下心防。（馮惠宜翻攝）

當舖業者恐淪詐騙幫兇？台中市1名周姓婦人日前遭「假檢警」佯稱其身分證件遭盜用，為詐騙周婦抵押房地變現，還主動提供當舖電話「快速借款」，所幸當舖業者機警報案，加上員警柔情勸，才順利破解一場詐騙案。

周婦日前接到台北地檢署「曾檢座」電話，聲稱身分證件遭人盜用涉及刑案，需要一筆辦案費來處理，並恐嚇「偵查不公開」不准跟任何人說，否則「會被關起來」。期間並詢問周婦財產狀況，得知帳戶沒現金，但有多筆房地，便主動提供數家當舖電話，還指導「教戰守則」，若業者起疑，就要堅定態度說「借錢給表哥！」

周婦依「曾檢座」提供的電話，與台中市北區一家當舖約在地政事務所辦理房地設定抵押，業者看周婦拿出10幾張土地權狀「只借70萬」，詢問抵押理由又只說「借表哥」，明顯不合常理，便偷偷聯絡警方到場查證。蔡姓當舖老闆無奈表示「不是第一次了！」詐騙集團只要知道被害人沒現金，就會隨機提供當舖電話，有警覺的同行都會發揮良知，通報警察來「做功德」。

唯周婦仍在員警到場後仍堅稱「借表哥」，員警檢視手機通話紀錄，來電號碼清一色「+開頭」，一定是詐騙，便請她到派出所「喝杯茶」。負責處理的王姓員警表示，積極在旁關懷勸導「一定要相信我」，周婦才卸下心防道出被詐騙的始末，也保住老本。

警方表示，詐騙集團「歪腦筋一堆」，連當舖業者都差點淪為幫兇「很缺德！」為提升業者警覺，已透過當舖公會加強宣導，若發現民眾在典當、抵押時「怪怪的」，務必通報警方到場查證。也呼籲，接獲疑似詐騙電話時應謹記多打110或165反詐騙諮詢專線查證，「不要再被騙啦！」

(中時)