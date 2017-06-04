高寶璟球后退位 泰將艾莉雅登「后座」
由於世界排名第3韓國女將柳蕭然，今(4日)在Shoprite菁英賽意外吞下2014年5月同是這場比賽以來第1次被淘汰，讓這場比賽未參賽的世界第2泰國21歲新秀艾莉雅，確定擠下紐籍韓裔20歲高寶璟，成為史上第10位高球「球后」。
這場比賽世界前3只有柳蕭然參賽，只要她獲得並列第2或單獨位居第3，就可圓了「球后」夢，否則將由艾莉雅拜2年內積分「輪動」之賜，擠下高寶璟，不戰就可自動升上世界第1。
可惜，柳蕭然在爭后關鍵時刻，連續兩天都揮出74桿被淘汰，不僅終止跨季連續72場晉級紀錄，也讓艾莉雅成為2006年有世界排名以來第10位、也是史上第1位泰國籍「球后」。
2015年進軍LPGA的艾莉雅，第1個球季1冠未得，但去年第2個球季表現大爆發，一口氣奪得5冠，雖本季首冠仍未到手，但在高寶璟自去年七月也沒贏到冠軍之下，讓她世界排名積分逐步拉近差距，最終在今確定登上「球后」寶座。
(中時電子報)
關鍵字：比賽
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