濁水溪快潰堤 疏散老人照護中心和村民71人

彰化縣溪州鄉靠濁水溪的低漥地區到處淹水，彰化縣消防局為了預防濁水溪潰堤，凌晨01時23分協助溪州鄉政民路上的松柏老人長期照護中心和附近居民共71人疏散。（吳敏菁翻攝）

彰化縣消防局為了預防濁水溪潰堤，凌晨01時23分協助溪州鄉政民路上的松柏老人長期照護中心和附近居民共71人疏散。（吳敏菁翻攝）

彰化縣消防局為了預防濁水溪潰堤，凌晨01時23分協助溪州鄉政民路上的松柏老人長期照護中心和附近居民共71人疏散。（吳敏菁翻攝）

大雨狂炸，溪州靠濁水溪的低漥地區到處淹水，彰化縣消防局為了預防濁水溪潰堤，凌晨01時23分協助溪州鄉政民路上的松柏老人長期照護中心和附近居民共71人疏散。

溪州鄉濁水溪沿岸昨晚10時許，水面只剩50公分就要溢堤了，大雨傾盆像倒灌，情勢非常緊急，眼見多處淹水了，彰化縣消防局凌晨決定先疏散附近行動不便老人照護中心，共出動31車、動員56人，並整備船艇待命，松柏老人長期照護中心48名疏散到名倫護理之家，並疏散附近居民23名至榮光村活動中心。

其中，受到驚嚇，3名行動不便老人送北斗卓醫院就醫，意識清楚。

(中時)