MLB》無安打前補位慘摔 馬林魚沃奎茲：以為骨折
馬林魚沃奎茲(Edinson Volquez)在4日與響尾蛇對陣，締造魚軍隊史第6場無安打比賽，把勝利獻給已故好友前皇家投手范圖拉(Yordano Ventura)和費南德茲(Jose Fernandez)，不過其實他在首局驚險守備後，右腳踝就感到疼痛，卻堅持留在場上，硬撐拚出歷史性的一役，他直言，「以為右腳踝骨折了。」
當時沃奎茲一上場，蛇軍首棒馮提斯(Reymond Fuentes)打出右邊方向滾地球，一壘手波爾(Justin Bour)在一壘邊線附近接到球，轉身傳給補位的沃奎茲，沃奎茲接到球踩壘同時，卻和煞車不及的馮提斯相撞，跳起落地時右腳踝卻先著地，畫面看來相當驚險，他躺在地上數秒才起身。
「我當下覺得腳踝斷了。」沃奎茲隨後雖順利撐完1下，不過在場下不斷與防護員討論傷勢，他坦言，其實4上時就和防護員說腳踝不舒服，可能得停止投球，但5下迅速解決3名打者後，他就改變了心意，「我告訴他，讓我上場，我現在感覺很好！」賽後防護員透露，其實沃奎茲5局腳踝就不適，右腿筋也開始緊繃。
沃奎茲帶傷硬拚，但在他用75球完成6局後，總教練麥汀利(Don Mattingly)卻沒選擇見好就收。麥總說，沃奎茲用球數很精簡，且狀況很到位，因此沒換下他，沃奎茲帶著傷腳一舉拚出無安打，且首局那次守備後，狀況越來越好，讓麥總相當驚訝，「他腳踝的旋轉還是不錯，我們不清楚他怎麼辦到的。」
(中時電子報)
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