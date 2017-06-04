PGA》潘政琮拉尾盤 紀念賽升至T38

潘政琮連兩天揮低於標準桿，排名升至並列第38。(資料照 陳怡誠攝)

在紀念高球賽打出近6戰首場晉級的旅美好手「小飛俠」潘政琮，今(4日)在第3輪表現開低走高，揮出70桿(-2)，以總桿214桿(-2)，從出發前的並列第40，微升至並列第38。

潘政琮這輪前9洞打的不順，吞下3個柏忌，只在第3洞抓1鳥，打出38桿，但後9洞大發神威，前7洞狂抓5鳥，雖第17洞吞柏忌，仍揮出32桿，繼前一天68桿後，連續兩天交出紅字成績。

美國選手沙莫海斯以領先3桿203桿獨走，另1位美國名將庫查206桿居次。兩屆美國名人賽得主美國華森、本季已贏得3冠的美國湯瑪斯與前兩輪領先的美國達夫納，同以207桿並列第3。

(中時電子報)