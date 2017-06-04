你能憋多久？ 消防隊首度舉辦憋氣比賽

台南市消防局第一大隊今辦理水上安全宣導活動，為增加活動趣味性特舉辦憋氣王選拔賽，吸引不少民眾參加。（萬于甄攝）

除了水上安全宣導活動外，消防隊也進行實戰演練，牆畫救災技能。（萬于甄攝）

夏天前往海邊、河川戲水雖有消暑的效果，但卻暗藏不少危機，台南市消防局統計今年上半 年度已有19人因溺水而喪命，有鑑於暑假即將來臨，消防局第一救災救護大隊4日在柳營尖山埤辦理防溺宣導，更首次舉辦憋氣王選拔賽，雖然有些風雨，仍吸引300多人報名參加。

每年都有許多學生喜歡在暑假相約到河邊、海邊戲水，卻沒有做好事前安全防護，導致在戲水的過程中發生意外，消防局統計，台南今年上半年度已有19人因溺水喪命，可顯現水域防溺觀念相當重要。

為強化防溺宣導， 第一救災救護大隊4日在尖山埤江南渡假村內，辦理水上安全宣導，結合健走與乘船遊湖，設置集章關卡，將防溺知識融入活動。此外，為增加活動趣味性，首次由消防單位舉辦「憋氣王選拔賽」，讓民眾挑戰心肺能力。

「你能憋多久?」 憋氣王選拔賽每組 10人進行，以桶子盛滿水，參賽者口、鼻皆需沉入 水中，以在水中憋氣的時間長短計算，憋氣時不能吐氣或換氣，冒泡泡就算結束。上半場由17歲新營高工高二的翁晢耀135秒、來自屏東僅15歲的邱一恩更是憋氣長達149秒，邱一恩說憋氣也沒什麼技巧，但自己平常有在游泳，也是學校游泳隊成員。

第一大隊大隊長丁春能表示，今年以多元、活潑、較趣味性的方式宣導，希望能加深民眾水域遊憩安全的觀念，夏季期間家長也應多加留意孩子的動向，從事水上活動時，要選擇有救生員之安全水域或游泳池，不可前往公告禁止戲水之區域，以免發生憾事。

(中時)