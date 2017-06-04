貓狗同食OK啦？ 醫：貓皇恐營養不良
同時飼養喵皇及狗星人民眾的困擾之一，不外乎都覺得別人的比較好吃，就跑去吃對方的飼料，然而雖然同是飼料，但兩者是完全不同的生物，因此飼料成分組成也不同，喵皇吃了狗飼料恐怕會營養不良，鏟屎官要小心，別迫於喵皇眼神威脅下，就讓牠們吃狗飼料啊！
據《ETNEWS新聞雲》報導，日本寵物健康知識網站《PETomorrow》指出，牛磺酸是人、狗及貓都所需要的營養素，然而我們人類及狗會在體內自行合成牛磺酸，而貓卻不能，貓僅能由食物中獲得，因此，狗飼料中並沒有牛磺酸營養素。當貓皇吃下不含牛磺酸的狗飼料後，可能會出現視力變差或心臟疾病等與缺乏牛磺酸相關症狀，會對喵皇健康有危害。
另外，蛋白質也是貓、狗及人類需要的營養素，可以組成蛋白質的胺基酸約20種，但是貓咪有11種、狗有10種，而人類有9種必須胺基酸，是無法在體內合成，必須透過食物攝取。而貓皇長期食用營養不足的飼料，就恐會傷害貓咪身體內臟、肌肉、皮膚以及毛髮的健康，還會影響荷爾蒙、酵素及抗體的分泌。
而狗星人吃了貓皇的飼料，短時間內並不會有太大問題，但若是長期食用的話，狗星人會出現肥胖或腎臟問題，也是會造成健康問題！
(中時電子報)
關鍵字：寵物健康
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