抓到人就割喉...台灣人目擊倫敦恐攻：如煉獄！
英國倫敦當地時間（3）日晚間10點傳出恐攻，白色小貨車於倫敦橋高速衝撞行人，下車後3嫌到波隆市場持長刀砍人，警方稍早證實，恐攻至少造成6死、30傷，3名嫌犯已遭擊斃。一名目擊倫敦恐攻事件的台灣人表示，現場宛如煉獄，「卡車看人就撞，恐怖份子抓到人就割喉，持槍銬上警察當人質，超級恐怖」。
倫敦傳出恐攻，一名近距離目擊恐攻的台灣人，在臉書分享現場影片，及事發當時的情景描述。他表示，恐攻發生當下超級恐怖，卡車看人就撞、恐怖份子抓到人就割喉，還持槍銬上警察當人質，由於地點在住的地方樓下，調頭跑走上樓後，還可看見底下的人在狂奔。
他更形容現在的倫敦「如同煉獄」，街道警笛聲狂響，塞滿警察車、消防車及救護車，連軍隊也出動，「天佑英國，希望在倫敦的人都平安」！
另外，大陸一名網友也發文指出，自己當時在事發地點附近，「我聽見了四聲槍響，以為自己要死了」，並說周圍求救聲不斷。
(中時電子報)
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